Рябков: предпринятые Ираном шаги оставляют возможность для сохранения ядерной сделки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия на заседании Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для ее спасения. Об этом накануне встречи в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы будем обсуждать график возможного осложнения ситуации в связи с объявленными ранее иранцами шагами. Мы в национальном качестве будем настаивать на том, что точечный и обратимый характер объявленных иранцами мер оставляет достаточное пространство для политико-дипломатического маневра", - сказал он.

Вопрос спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) необходимо рассматривать на уровне министров иностранных дел, но страны "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) не демонстрируют готовность к этому, заявил Рябков.

"Мы подтверждаем то, что говорили ранее: министерский уровень - это тот уровень, на котором принимаются важные, крупные решения, и мы с пониманием относимся к позиции Ирана, который убежден в том, если судить по высказываниям его представителей разных уровней, что работы только политдиректоров, тем более экспертов, недостаточно. СВПД реально надо спасать, и такого рода ситуация, конечно, рассматривается министрами, - сказал Рябков. - Мы не видим, к сожалению, должного отклика со стороны европейских коллег, поэтому это скорее вопрос к ним, по какой причине важная и своевременная идея проведения министерской встречи совместной комиссии до сих пор не реализована".

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что по итогам заседания совместной комиссии по выполнению СВПД в конце июня была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время встречи комиссии на уровне министров.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.