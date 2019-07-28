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Путин заявил, что Военно-морской флот России способен дать отпор любому агрессору

Российский президент также заметил, что в стране будут строить уникальный флот, рассчитанный на длительную перспективу
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© Михаил Метцель/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Военно-морского флота дать достойный отпор любому агрессору.

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"Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору", - заявил глава государства на параде в честь Дня ВМФ.

Президент России также рассказал о планах по строительству уникального флота.

"Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше - будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы", - заявил Владимир Путин.

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