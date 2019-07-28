Вологодский избирком зарегистрировал первого кандидата на выборы губернатора

ВОЛОГДА, 28 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Вологодской области в воскресенье зарегистрировала депутата областного парламента, председателя комитета по социальной политике Ольгу Ширикову, выдвинутую региональным отделением ЛДПР, на выборы губернатора области. Об этом ТАСС сообщил член регионального избиркома Олег Шляпаков.

"Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии. Ольга Ширикова зарегистрирована в качестве кандидата на выборы губернатора области. "Муниципальный фильтр" она преодолела, необходимое для этого количество подписей депутатов и глав муниципальных образований признано достоверными", - сказал собеседник агентства.

Ширикова стала первым зарегистрированным кандидатом на губернаторские выборы. На данный момент на рассмотрении избиркома находятся документы еще шести претендентов. Необходимые для регистрации документы, в том числе от 144 до 151 подписей депутатов и глав муниципальных образований, помимо Шириковой, предоставили Ольга Анищенко, выдвинутая Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС), действующий губернатор области Олег Кувшинников, выдвинутый "Единой Россией", депутат вологодского заксобрания Александр Морозов от КПРФ, председатель центрального комитета партии "Народный альянс" Вадим Петриенко, помощник депутата Госдумы Алексея Журавлева Алексей Рылеев от "Родины", руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина от "Справедливой России".

Прием документов на регистрацию завершился 24 июля. Окончательный список претендентов на пост высшего должностного лица региона станет известен не позднее 2 августа.

Выборы губернатора Вологодской области состоятся 8 сентября. Согласно областному закону, на них могут выдвигаться только кандидаты от политических партий, самовыдвижение исключено. Действующий губернатор Кувшинников возглавляет регион с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона, на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов.