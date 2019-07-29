Избирком Петербурга отменил 275 отказов в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) приняла решение об отмене еще 31 отказа избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) из 15 округов. Как сообщили ТАСС в понедельник в горизбиркоме, всего ГИК отменил 275 отказов.

Ранее горизбирком отменил 244 отказа ИКМО в регистрации кандидатов.

"Отменено 31 решение ИКМО об отказе в регистрации, два кандидата были зарегистрированы, по 29 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть ИКМО <…> Всего за время избирательной кампании Санкт-Петербургской избирательной комиссией отменены 275 решений ИКМО об отказе в регистрации, 60 кандидатов были зарегистрированы, по 215 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть ИКМО", - сказали в ГИК.

Последние отмененные решения касались 15 муниципальных образований: Владимирский округ, Дворцовый округ, Новоизмайловское, Сампсониевское, Смольнинское, Коломяги, поселок Лисий нос, Литейный округ, город Пушкин, Шушары, Шувалово-Озерки, Юнтолово, № 7, № 15, № 72.

По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. ГИК Петербурга направил следователям материалы в связи с нарушениями для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Ранее сообщалось, что 26 июля председатель ИКМО "Сергиевское" в Выборгском районе Петербурга Елена Элконина была признана виновной в нарушении закона при подготовке к выборам муниципальных депутатов и, по решению суда, оштрафована на 3 тыс. рублей. Кроме того, по закону, после вступления решения суда в силу Элконина не сможет год работать в избирательной комиссии в силу имеющегося административного правонарушения.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням. В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.