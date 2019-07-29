Посольство России в Таллине раскритиковало акцию в память дивизии СС в Эстонии

ТАЛЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии в понедельник осудило церемонию в память 20-й дивизии Ваффен-СС в Эстонии, которая состоялась 27 июля в Синимяэ.

"С возмущением восприняли ставшую мрачной традицией на эстонской земле сходку почитателей эсэсовцев 27 июля на высотах Синимяэ, где вновь прозвучали кощунственные здравицы в честь соучастников гитлеровских преступлений и открыто демонстрировалась нацистская символика", - говорится в заявлении, размещенном на сайте диппредставительства.

"Особую тревогу вызывает присутствие на сборище представителей молодежи, которым пытаются преподать уроки почитания тех, кто служил в рядах бесчеловечной преступной организации, уничтожившей миллионы невинных людей, в том числе и в концлагерях на территории Эстонии. К сожалению, официальные власти в очередной раз не удосужились осудить данный шабаш, на котором продолжалась позорная практика открытого переписывания истории и обеления нацистских преступников на фоне заметного роста радикальных настроений в стране", - отмечается в документе.

При этом в посольстве РФ указали, что данная акция прошла в год 75-летия очищения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков и предложили "вспомнить об истинных героях, сражавшихся за избавление человечества от коричневой чумы". "Вновь призываем эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала и закрепляющие их положения международные документы, чтить память жертв нацизма и пресекать попытки героизации эсэсовцев", - резюмировано в заявлении.