Рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому отклонить жалобы Яшина и Галяминой

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий решила рекомендовать Мосгоризбиркому оставить жалобы Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Анастасии Брюхановой на отказ в регистрации кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва без удовлетворения. Об этом сообщила в понедельник на заседании рабочей группы председатель группы и член столичного избиркома Рима Кузнецова.

"Принято решение рекомендовать Московской городской избирательной комиссии оставить без удовлетворения жалобы на решения окружных избирательных комиссий Анастасии Андреевне Брюхановой (42-й округ), Юлии Евгеньевне Галяминой (9-й округ), Илье Валерьевичу Яшину (45-й округ) <...> Заседание Мосгоризбиркома по данным вопросам состоится завтра, 30 июля", - сказала Кузнецова.

При этом каждому кандидату были зачтены подписи избирателей, которые были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных для проверки через базы МВД, а также из-за "неоговоренных" исправлений - правок в подписных листах без визы "исправленному верить" от самого избирателя.

"Всего Анастасии Брюхановой после повторной проверки были восстановлены признанные ранее недействительными 273 подписи, но всего по итогам 845 подписей признаны недействительными, что является основанием для отказа в регистрации", - сообщил в ходе заседания член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он добавил, что после проверки рабочей группой подписных листов Юлии Галяминой кандидату были дополнительно признаны достоверными 95 подписей. Но 908 подписей из общего числа подписей признаны недействительными, что превысило допустимые 10% брака и является основанием для отказа в регистрации кандидатом.

"После проведенной рабочей группой дополнительной проверки 4429 подписей в поддержку Ильи Яшина признаны достоверными, а количество недействительных подписей снижено с 562 до 507, но этого недостаточно для регистрации кандидатом в депутаты <...> Тем не менее надо отметить, что использование должностного положения также является самостоятельным основанием для отказа. На официальном сайте муниципального образования были размещены ссылки на агитационные материалы. И заявитель, и окружная комиссия этого не оспаривают", - сказал Реут.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий пяти незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константин Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ).

Рассмотрение жалобы на решение окружной избирательной комиссии по 43-му округу незарегистрированного кандидата Дмитрия Булыкина было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.