России неизвестно об инициативе Польши учредить должность спецпосланника ООН по Украине

ООН, 29 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. России не известно о практических предложениях от Польши по учреждению должности специального посланника генсека ООН по Украине. Об этом сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя заявление министра иностранных дел республики Яцека Чапутовича о возможности обсуждения такой инициативы в ходе председательства страны в Совете Безопасности в августе.

"Практических инициатив в ООН от польского постпредства пока не поступало", - сказал Полянский.

Он также напомнил о необходимости выполнения Киевом минских соглашений и уже принятых резолюций СБ ООН.

Выступая ранее в понедельник перед журналистами, Чапутович заявил, что в дискуссии по Украине Польша представила "определенные конкретные решения одним из которых было назначение спецпосланника генсека ООН по вопросам конфликта на Украине".

Польша в августе второй раз будет председательствовать в Совбезе ООН за период своего непостоянного членства в этой организации (2018-2020).