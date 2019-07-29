Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.

В пресс-службе Либертарианской партии, подавшей заявку на проведение митинга 3 августа, сообщили ТАСС, что просили согласовать проведение мероприятия на Лубянской площади с 14:00 до 16:00 субботы с количеством участников до 15 тыс. человек и подтвердили, что не согласились на предложенное мэрией место.

Копия ответа столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции организаторам имеется в распоряжении ТАСС.

"Акция официально не согласована", - отметил источник ТАСС в правительстве города.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали.