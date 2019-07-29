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Лавров обсудил с председателем Генассамблеи ООН реформу Совбеза

Стороны подтвердили приверженность укреплению многополярного мироустройства на базе Устава ООН и центральной роли Всемирной организации в международных делах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Мария Фернанда Эспиноса на встрече в понедельник рассмотрели реформу Совета Безопасности организации и проблематику изменения климата. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение наиболее актуальных вопросов, находящихся на рассмотрении сессии, включая реформу Совета Безопасности ООН, активизацию работы ГА, реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, изменение климата, - отметили в министерстве. - С обеих сторон подтверждена приверженность укреплению многополярного мироустройства на базе Устава ООН и центральной роли Всемирной организации в международных делах".

При этом Лавров высоко оценил деятельность Эспиносы на нынешнем посту и поблагодарил ее за усилия, предпринятые в ходе сессии.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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