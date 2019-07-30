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Володин назвал предрешенной участь президентов, пришедших к власти путем переворотов

Спикер Госдумы привел в пример Михаила Саакашвили и Петра Порошенко

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Участь президентов, которые пришли к власти в своих странах путем "оранжевых революций", предрешена, а сами эти перевороты наносят только ущерб государствам. Об этом во вторник журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Участь президентов, которые приходят к власти в результате "оранжевых революций", предрешена", - сказал Володин, напомнив о бывшем грузинском лидере Михаиле Саакашвили, который "уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным". "А вчера Порошенко с семьей покинул Украину", - констатировал Володин.

"И первый, и второй пришли к власти при внешней поддержке и нанесли непоправимый ущерб своим странам", - продолжил председатель Госдумы. Он указал на то, что "Грузия в результате действий Саакашвили потеряла Абхазию и Южную Осетию", а Украина, "некогда экономически процветающая и самодостаточная, потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты, в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан, защищенные во всех демократических странах".

"На этих наглядных примерах, если кому-то мало Ирана, Ирака и Ливии, можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше", - резюмировал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичИранИракРоссияЛивияПорошенко, Петр АлексеевичСаакашвили, Михаил Николаевич
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