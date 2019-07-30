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Лавров сообщил, что Россия выступает против блокового деления Юго-Восточной Азии

Глава МИД России подчеркнул, что в свою очередь продвигаемая США стратегия Индо-Тихоокеанского региона предполагает такое разделение

БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. Москва выступает против разделения Юго-Восточной Азии на блоки, что предполагает продвигаемая США стратегия Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Индо-Тихоокеанские стратегии подрывают центральную роль АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Разумеется, они не инклюзивны и предполагают блоковое деление региона", - отметил глава МИД РФ.

Ранее он на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем отметил, что происходит размывание структур АСЕАН.

Региональная концепция Индо-Тихоокеанского региона была предложена президентом США Дональдом Трампом для стран бассейна Индийского и Тихого океанов на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме в 2017 году. В Вашингтоне настаивают, что данная инициатива не направлена против каких-либо стран, однако, как отмечали в беседах с ТАСС российские эксперты, ее целью может быть сдерживание Китая.

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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