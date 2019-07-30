В Госдуме считают, что нижней палате было бы полезно присутствие либеральной партии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Представительство партии либерального толка было бы полезно для Госдумы, в случае объединения такие политические силы могли бы преодолеть 5%-ный барьер. Такое мнение высказал во вторник на встрече с журналистами первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Действительно, партии, условно, типа "Союза правых сил" или "Яблока" по какой-то причине не представлены в Думе", - сказал политик, работавший во всех созывах Госдумы, кроме пятого, когда он занимал должность вице-премьера. "Хотя мне кажется, если бы была разумная консолидированная партия такого направления, конечно, она бы прошла в Думу, преодолела бы барьер. Думаю, что ее мнение было бы важно услышать в Думе", - отметил он. "Однако их голоса дробятся, они не могут объединиться", - констатировал Жуков.

"Я согласен, что здесь немного не хватает либеральной партии", - подтвердил первый замглавы палаты, усомнившись при этом, что подобная партия получила бы крупное представительство в здании на Охотном Ряду. "Много она не наберет", - полагает он.