Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб двум незарегистрированным кандидатам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия во вторник отказала в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий (ОИК) об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Марине Лукьянец (40-й округ) и Александру Руденко (42-й округ), передает корреспондент ТАСС из зала заседаний столичного избиркома.

Также во вторник Московская городская избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (девятый округ), Илье Яшину (45-й округ).

Ранее рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий выслушала заявления вышеуказанных кандидатов и приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить их жалобы на отказ в регистрации без удовлетворения. При этом каждому кандидату были "зачтены" подписи избирателей, которые были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных для проверки через базы МВД. Также подписи, ранее забракованные из-за опечаток и помарок в подписных листах, были признаны достоверными.

"Также поступила в Мосгоризбирком отличная от остальных жалоба от Юшина Анатолия Павловича на решение окружной избирательной комиссии по 43-му округу отказать ему в регистрации в части, согласно которой ОИК направлено указание о прекращении операций по избирательному счету Юшина в отделение Сбербанка, где он был открыт. Отмечу, что данное решение окружной комиссией было сделано в рамках закона", - сообщил в ходе заседания член столичного избиркома Дмитрий Реут.

Столичная избирательная комиссия единогласно приняла решение отказать в удовлетворении жалобы Юшину.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.