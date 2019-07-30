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Кризис в Сирии
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Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Российский постпред призвал не мешать усилиям Москвы путем создания политического прикрытия террористам
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя (в центре) Александр Щербак/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя (в центре)
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Запад пытается сохранить террористический анклав в Идлибе. Об этом заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу.

"Сохранить террористический анклав в Идлибе - вот главная цель, которую преследуют наши западные коллеги", - сказал он, комментируя прозвучавшие обвинения в адрес России в нанесении авиаударов в этой сирийской провинции.

Постпред обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии. Он призвал организацию не публиковать непроверенную информацию по Идлибу.

Небензя также призвал не мешать усилиям Москвы по установлению мира в Сирии путем создания политического прикрытия террористам.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииНебензя, Василий Алексеевич
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