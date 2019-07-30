Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Запад пытается сохранить террористический анклав в Идлибе. Об этом заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу.

"Сохранить террористический анклав в Идлибе - вот главная цель, которую преследуют наши западные коллеги", - сказал он, комментируя прозвучавшие обвинения в адрес России в нанесении авиаударов в этой сирийской провинции.

Постпред обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии. Он призвал организацию не публиковать непроверенную информацию по Идлибу.

Небензя также призвал не мешать усилиям Москвы по установлению мира в Сирии путем создания политического прикрытия террористам.