Врио губернатора Астраханской области зарегистрировали кандидатом на выборы главы региона

АСТРАХАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Астраханской области зарегистрировала врио губернатора региона Игоря Бабушкина кандидатом на выборы главы области в качестве самовыдвиженца. Об этом в среду ТАСС сообщили в региональном избиркоме.

"Кандидат Бабушкин зарегистрирован. Он может назначать доверенных лиц, которые могут представлять его на общественных мероприятиях, в дебатах", - сказали в избиркоме.

23 июля Бабушкин предоставил избиркому необходимые документы для регистрации. Ему нужно было пройти семипроцентный муниципальный фильтр - 121 подпись депутатов или глав муниципальных образований, а также собрать 7343 подписи избирателей. Ранее сообщалось, что региональная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом депутата Госдумы Николая Арефьева, выдвинутого региональным отделением партии КПРФ.

Ранее о намерении участвовать в выборах избирком уведомили 12 самовыдвиженцев и четыре кандидата от партий. Однако в итоге необходимые документы и подписи предоставили четыре претендента. Кроме Бабушкина и Арефьева, документы для регистрации сдали руководитель фракции ЛДПР в облдуме Тимофей Щербаков и кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора региона Сергея Морозова, назначив Бабушкина врио главы. Он с 1992 до 2012 года проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ. С 2013 по 2018 год - замруководителя Росимущества, 25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выборы главы Астраханской области пройдут 8 сентября в единый день голосования. В них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.