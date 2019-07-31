В выборах главы Астраханской области будут участвовать четыре кандидата

АСТРАХАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Астраханской области завершила регистрацию кандидатов для участия в выборах губернатора. На пост главы региона претендуют четверо, сообщил в среду ТАСС глава областной избирательной комиссии Игорь Коровин.

"В качестве кандидатов на пост главы региона зарегистрированы врио губернатора области Игорь Бабушкин, депутат Госдумы Николай Арефьев, выдвинутый региональным отделением партии КПРФ. Также зарегистрированы руководитель фракции ЛДПР в думе региона Тимофей Щербаков и представитель Партии пенсионеров Сергей Сычев. Регистрация кандидатов завершена", - сказал Коровин.

Он заметил, что теперь кандидатам предстоит назначать доверенных лиц, которые могут представлять их на общественных мероприятиях и в дебатах.

Ранее о намерении участвовать в выборах избирком уведомили 12 самовыдвиженцев и четыре кандидата от партий. Однако в итоге необходимые документы и подписи предоставили только четыре претендента. Всем кандидатам нужно было пройти муниципальный фильтр (в регионе он составляет 7%), то есть необходимо было собрать не менее 121 подписи депутатов или глав муниципальных образований.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора региона Сергея Морозова, назначив Бабушкина врио главы. Он с 1992 до 2012 года проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ. С 2013 по 2018 год - замруководителя Росимущества, 25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выборы главы Астраханской области пройдут 8 сентября в единый день голосования. В них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.