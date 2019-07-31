Совет Думы будет ежемесячно приглашать на заседания представителей министерств и ведомств

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Совет Думы изменит формат работы, каждый месяц в его заседаниях будут принимать участие представители министерств и ведомств. Об этом сообщила в среду советник спикера Госдумы по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин решил изменить формат работы Совета Думы, наполнив его политическим содержанием и обсуждением важных вопросов, которые помогут депутатам глубже разбираться в различных вопросах и выходить на более качественные законопроекты. Теперь раз в месяц на Совет Думы будут приглашаться представители министерств и ведомств", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Кашеваровой, это будет делаться не для того, чтобы палата дала оценку работе конкретного ведомства, а для выстраивания содержательного диалога, "цель которого - понять ситуацию и, опираясь на полученные данные и материалы, выходить на качественное решение проблем граждан".

Планируется, что первым таким гостем в начале осенней сессии станет глава Росстата Павел Малков.