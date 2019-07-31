Визит Путина в Монголию на юбилей победы на Халхин-Голе прорабатывается

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кремль не исключает визита президента России Владимира Путина в Монголию на торжества по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе.

"Такой визит находится в проработке, детали будут сообщены дополнительно", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы российского государства.

В мае президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил своего российского коллегу Владимира Путина нанести осенью визит в страну для участия в празднованиях в честь 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол.

Конфликт у реки Халхин-Гол на территории Монголии между СССР и Японией произошел в 1939 году. Сражение длилось с мая по сентябрь и завершилось разгромом 6-й отдельной армии японских войск, планировавшей выйти к Чите и Байкалу, а также продемонстрировать Китаю "ненадежность военного содействия со стороны Советского Союза". В дальнейшем Москва и Токио подписали соглашение о перемирии. После сражения на Халхин-Голе Япония воздержалась от нападений на СССР во время Великой Отечественной войны.