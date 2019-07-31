Липецкий облизбирком зарегистрировал врио главы региона Артамонова на выборах губернатора

ТАСС, 31 июля. Избирательная комиссия Липецкой области в среду зарегистрировала кандидатом на выборы губернатора врио главы региона Игоря Артамонова. Об этом сообщила ТАСС представитель областного избиркома Жанна Которова.

"Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора региона", - сказала собеседница.

Игорь Артамонов выдвинут на участие в выборах губернатора Липецкой области региональным отделением партии "Единая Россия".

В понедельник Липецкий облизбирком зарегистрировал кандидатами на выборы главы региона представителя партии "Патриоты России" Андрея Григорьева и члена "Справедливой России" Ларису Ксенофонтову. Ранее документы и подписи муниципальных депутатов в облизбирком, кроме Ксенофонтовой, Григорьева и Артамонова, подали представитель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Сергей Токарев, член "Аграрной партии" Евгений Третьяков, член "Казачьей партии России" Вадим Давыдов, выдвиженец "Коммунистов России" Андрей Плотников, представитель ЛДПР Александр Шерин. Окончательный список для голосования будет утвержден не позднее 2 августа.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы области был назначен Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.