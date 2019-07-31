Памфилова: арест не мешает незарегистрированным кандидатам в Москве подавать жалобы в ЦИК

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кандидаты, не зарегистрированные для участия в выборах в Мосгордуму и находящиеся под арестом за участие в несанкционированной акции протеста, имеют право подать жалобу в ЦИК через своих доверенных лиц. Это пояснила на заседании комиссии в среду ее председатель Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что эти граждане не лишены избирательных прав. "Оформляют доверенность [на подачу жалобы], доверенное лицо может их представлять", - уточнила председатель ЦИК.

Она также сообщила, что в комиссию поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. "На сегодняшний момент к нам поступило девять жалоб уже от тех, кому отказал Мосгоризбирком", - сказала Памфилова, добавив, что обращения поступили от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой.

По ее словам, ЦИК сейчас оперативно работает с документами по этим жалобам. "Завтра у нас будет рабочая группа. Там предполагалось рассмотреть жалобы Серебрянской и Лисицы", - добавила Памфилова.

Ранее Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком в ходе заседаний 25, 26 и 30 июля оставил без удовлетворения жалобы ряда так называемых независимых кандидатов на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. В частности, в регистрации было отказано Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константинасу Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой, Любови Соболь и Илье Яшину. Впоследствии ряд кандидатов обжаловали решение городской комиссии в Центризбиркоме.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца, отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России". Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, ряд инициаторов акции из числа незарегистрированных кандидатов арестован. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Впоследствии незарегистрированные кандидаты призвали устроить новую несогласованную акцию 3 августа.

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