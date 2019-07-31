Лавров обсудил с главой МИД Вьетнама внешнеполитическое взаимодействие двух стран

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в Бангкоке на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии обсудил вопросы внешнеполитической координации РФ и Вьетнама с заместителем премьер-министра, главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня, перспективы укрепления координации действий России и Социалистической Республики Вьетнам на международной арене", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что встреча прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере.