ЦИК утвердил форму бюллетеня для довыборов в Госдуму на цифровых участках в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердил форму электронного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы 8 сентября на цифровых участках в Москве.

"ЦИК постановляет утвердить форму электронного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу на довыборах депутатов Госдумы седьмого созыва на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве 8 сентября 2019 года", - говорится в постановлении комиссии.

Кроме того, Центризбирком постановил региональным избирательным комиссиям не позднее 18 августа утвердить тексты электронных бюллетеней для голосования на довыборах и обеспечить их ввод в ГАС "Выборы" не позднее 23 августа.

29 мая президент России Владимир Путин подписал блок законов об электронном голосовании, которым предусматривается создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

8 сентября в Москве откроют 30 участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК. К 2021 году, когда состоятся выборы в Госдуму, ЦИК планирует организовать по всей стране порядка 5 тыс. таких участков.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).