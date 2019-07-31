Членам ОП Москвы предложили присвоить статус наблюдателей на митингах и акциях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму, созданный при ОП Москвы, предложил предоставить членам Общественной палаты статус наблюдателей за митингами и акциями в столице во время избирательной кампании. Об этом сообщил на заседании в среду глава штаба Алексей Венедиктов.

"С учетом событий, которые происходят на улицах Москвы, мы решили обратиться к председателю Общественной палаты Константину Ремчукову, чтобы члены Общественной палаты получили официальный статус наблюдателя на улицах, как и наблюдатели от СПЧ, и могли бы прямо на улицах наблюдать. Кроме того, обратиться к вице-мэру Александру Горбенко, чтобы члены ОП были привлечены к переговорам о проведении крупных общественных мероприятий, митингов в период избирательной кампании, как нам представляется, это входит в нашу компетенцию", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что если обращения будут поддержаны председателем столичной общественной палаты и вице-мэром, то их также направят начальнику ГУ МВД Олегу Баранову по Москве и начальнику Росгвардии Виктору Золотову, чтобы "участники со стороны правоохранительных органов были проинформированы, что на мероприятии находятся наблюдатели".

"Мы столкнулись с тем, что очень много искаженной информации поступает о происходящем. Нужно быть на точках скопления [людей], которые рассказывают, что происходит <...> Статус наблюдателя позволяет выходить за оцепление, заходить в автозаки и так далее. Хочу, чтобы статус дало ГУ МВД по Москве. Это работало всегда очень эффективно", - пояснил журналистам Венедиктов.

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.