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Лавров: Россия и АСЕАН наметят дополнительные шаги для развития диалога

При этом глава российского МИД особо отметил повышение уровня координации между Россией и Ассоциацией на международной арене

БАНГКОК, 31 июля. /ТАСС/. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после вывода диалога на уровень стратегического партнерства наметят дополнительные меры по развитию политического и экономического сотрудничества. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерском совещании Россия - АСЕАН.

Он напомнил, что нынешняя встреча является первой после повышения уровня отношений между РФ и Ассоциацией до стратегического партнерства, о чем было официально объявлено на прошедшем в ноябре 2018 года саммите Россия - АСЕАН в Сингапуре. "Достигнутые там договоренности заложили основу для дальнейшего наращивания взаимодействия во всех областях, поставили перед нами новые задачи. С удовлетворением констатирую, что стороны оперативно, без раскачки приступили к их выполнению", - сказал министр.

Он особо отметил повышение уровня координации РФ и АСЕАН на международной арене. "Внешнеполитическая философия наших стран фактически идентична, а подходы к решению актуальных проблем современности исключительно путем переговоров и диалога совпадают", - подчеркнул Лавров. По его словам, это особенно важно "в условиях нынешней непростой ситуации в мире".

"Уплотняется практическая кооперация между Россией и АСЕАН - открываются новые перспективные направления, успешно реализуются совместные взаимовыгодные проекты. На сегодняшней встрече нам предстоит наметить дополнительные меры по развитию сотрудничества в политической, экономической и социально-культурной областях, провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки дня, включая выстраивание в Азиатско-Тихоокеанском регионе адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности", - обратил внимание глава дипведомства.

"Считаем принципиально важным укреплять системообразующую роль АСЕАН и асеаноцентричных объединений, таких как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами", - добавил Лавров.

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