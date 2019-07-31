МИД России призвал Twitter разблокировать аккаунт российского посольства в Сирии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия призывает сеть микроблогов Twitter снять блокировку с официального аккаунта российского диппредставительства в Дамаске. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского внешнеполитического ведомства в этой социальной сети.

Twitter вчера без объяснения причин заблокировал официальный аккаунт посольства РФ в Сирии. Мы расцениваем это как проявление цензуры и грубое нарушение свободы слова, совершенное администрацией социальной сети, - отметили в министерстве. - Мы призываем немедленно снять блокировку".

Ранее посольство РФ в ЮАР написало в Twitter, что действие аккаунта российского диппредставительства в Сирии было приостановлено "после того, как оно опубликовало сообщение с критикой "Белых касок", процитировав данные Министерства обороны России".