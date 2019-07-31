Ситуационный центр движения "За чистые выборы" начнет работу в Петербурге 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Ситуационный центр общественного движения "Корпус "За чистые выборы" начнет работу в Петербурге с 1 августа и будет координировать работу наблюдателей, оказывать им консультационную поддержку по вопросам выборов губернатора города. Об этом сообщил ТАСС председатель отделения корпуса по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кухто.

"Начинаем работу с 1 августа, работать центр будет до выборов и следующую неделю после выборов, числа до 12-го [сентября]", - сказал Кухто.

Как сообщила журналистам руководитель исполнительного комитета Корпуса "За чистые выборы" Алена Булгакова, во время выборов штаб юристов, находящихся в ситуационном центре, "сможет оперативно отработать информацию и дать взвешенный комментарий, как реагировать на ту или иную ситуацию, которая возникает на избирательном участке".

Корпус "За чистые выборы" работает во взаимодействии с Общественной палатой Санкт-Петербурга. Организация по собственной программе осуществляет подготовку наблюдателей, при этом они идут на избирательные участки по направлению Общественной палаты.

"Нами подписано соглашение [о взаимодействии] с 47 некоммерческими организациями, одна из них - Корпус "За чистые выборы". Мы попросили их предоставить кандидатуры для включения в общий список наблюдателей", - сказал зампред Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров. Он добавил, что формирование списков наблюдателей по городу закончено, по загородным избирательным участкам в Псковской области окончание формирования списка ожидается до 5 августа, после этого будут сформированы списки наблюдателей по Ленинградской области.

Жители Санкт-Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города на 72 дополнительных избирательных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.