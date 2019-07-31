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Кризис на Украине

Грызлов: контактная группа фиксирует существенное снижение числа обстрелов в Донбассе

Это подтвердили и представители ОБСЕ, отметил полпред РФ

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины фиксирует существенное снижение количества обстрелов в Донбассе. Об этом заявил в среду по итогам встречи в Минске полпред РФ Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения", - сказал он журналистам.

Представители ОБСЕ отметили, продолжил Грызлов, что "объявленное перемирие, подкрепленное заявлением контактной группы и конкретными мерами усиления режима прекращения огня, дало свои положительные результаты".

В ОБСЕ с удовлетворением констатировали, что "режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года", - сказал полпред РФ.

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Грызлов, Борис ВячеславовичРоссияКризис на Украине
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