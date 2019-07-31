Грызлов: контактная группа фиксирует существенное снижение числа обстрелов в Донбассе

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины фиксирует существенное снижение количества обстрелов в Донбассе. Об этом заявил в среду по итогам встречи в Минске полпред РФ Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения", - сказал он журналистам.

Представители ОБСЕ отметили, продолжил Грызлов, что "объявленное перемирие, подкрепленное заявлением контактной группы и конкретными мерами усиления режима прекращения огня, дало свои положительные результаты".

В ОБСЕ с удовлетворением констатировали, что "режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года", - сказал полпред РФ.