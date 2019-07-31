Грызлов надеется, что новые власти Украины введут закон об особом статусе Донбасса

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что новые власти Украины смогут в ближайшее время наладить конструктивный диалог с республиками Донбасса и приступить к принятию закона об их особом статусе. Об этом в среду заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам заседания в Минске.

"Хотел бы пожелать новым киевским парламентариям как можно скорее наладить конструктивный диалог с представителями Донецка и Луганска. И на основе этого диалога - приступить, наконец, к принятию тех правовых актов, которые прямо предусмотрены минскими договоренностями. Это, в том числе, введение в действие закона об особом статусе в полном объеме и придание особому статусу бессрочного характера на основе формулы Штайнмайера. Выполнение данной задачи потребует поправок в конституцию, закрепляющих особый статус, а также поправок в ряд принятых ранее законов", - заявил он журналистам.

По словам полпреда РФ, очень показательным станет начало работы Верховной рады, ее первые решения, в том числе организационные и кадровые. "Надеюсь, что большинство депутатов Верховной рады поддержат движение к разрешению внутриукраинского кризиса и не повторят ошибок и преступлений прежней киевской власти. Теперь режим избирательных кампаний, режим предвыборных обещаний подошел к концу. Мы увидим, что представляет собой партия нынешнего президента Украины, будет ли киевская власть выполнять то, на что надеются избиратели, или продолжит серию обещаний. Нужны конкретные решения и результаты по выполнению Украиной минских договоренностей", - подчеркнул Грызлов.

"Формула Штайнмайера" была предложена в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в качестве механизма предоставления Донбассу особого статуса, как этого требуют минские соглашения. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.