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Кризис на Украине

Контактная группа согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганской

Полпред РФ Борис Грызлов отметил, что Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали на заседании в среду план восстановления моста в Станице Луганской, где в конце июня стороны конфликта в Донбассе осуществили разведение сил и средств. Об этом по итогам встречи в Минске сообщил полпред РФ Борис Грызлов.

"На предыдущем заседании контактной группы было принято решение о восстановлении моста в районе Станицы Луганской - одной из немногих точек, где сейчас можно пересечь линию разграничения. Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка", - сказал он.

Грызлов особо отметил, что "в процессе подготовки на данный момент участвуют обе стороны, и это, безусловно, позитивный прецедент". "Добавлю, что пока Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств, причем результат разведения все оценивают положительно", - подчеркнул полпред.

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Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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