Слуцкий: идея Трампа о сделке по вооружениям с Россией не должна заменить продление ДСНВ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Соглашение о контроле над вооружениями между США и Россией, о котором заявил президент США Дональд Трамп, не должно заменить собой продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Такое мнение в среду выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Трамп снова заявил о намерении заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями. Надеюсь, не вместо продления ДСНВ. Новый срок СНВ-3 даст необходимое время для безопасного создания формулы стратегической стабильности в изменившихся военно-стратегических условиях", - написал Слуцкий в своем Twitter.

Ранее Трамп в интервью телеканалу C-Span высказал уверенность в том, что США и Россия в итоге "заключат сделку" в сфере контроля над вооружениями. А во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон 2 августа официально покинут российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, по его словам, маловероятно, что ДСНВ между США и Россией будет продлен. Болтон указал на важность проведения трехсторонних переговоров с Россией и Китаем в сфере контроля над вооружениями.