Toyota или трактор. Главы парламентов регионов РФ отчитались о доходах и имуществе

ТАСС, 31 июля. Председатели парламентов регионов РФ заработали в 2018 году более миллиона рублей каждый, а самый больший доход в размере более 450 млн рублей задекларировал Василий Потрясаев, занимавший до июня 2019 года пост председателя областной думы Белгородской области, следует из деклараций о доходах.

Спикеры парламентов более всего тяготеют к автомобилям марки Toyota, но некоторые владеют также мотоциклами и тракторами. У отдельных руководителей имеется недвижимость не только в России, но и за границей - в Белоруссии, Болгарии и ОАЭ.

В среду, 31 июля, декларацию о доходах за 2018 год последней из всех спикеров парламентов опубликовала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. За прошлый год она заработала более 5,9 млн рублей, что на 400 тыс. больше, чем в 2017 году.

Топ-3 самых богатых и бедных

Рейтинг самых состоятельных спикеров региональных парламентов, по данным анализа деклараций, возглавил Василий Потрясаев, занимавший на момент публикации декларации пост председателя областной думы Белгородской области (13 июня 2019 года объявил о сложении полномочий). Он задекларировал более 454 млн рублей доходов, в том числе от продажи акций. В его собственности восемь земельных участков общей площадью более 19 тыс. кв. м, три дома, гараж, нежилое здание и хозяйственная постройка. О Потрясаеве известно, что в 1990-х годах он руководил заводом "Новатор" в Белгороде, с 2002 года работал главой администрации областного центра, председателем парламента избран в 2015 году, а в июне 2019 года заявил о досрочном сложении полномочий председателя облдумы "по семейным обстоятельствам" и продолжил работу рядовым депутатом.

На втором месте по доходам председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров, в прошлом - один из основателей телекоммуникационной компании "Е-Лайт-Телеком" (торговая марка "Good Line"). По итогам 2018 года он задекларировал более 45,3 млн рублей доходов, вместе с супругой парламентарий владеет долями земельного участка площадью более 7,9 тыс. кв. м, домом на 375 кв. м и квартирой на 269 "квадратов". В собственности у Петрова два гаража и нежилое помещение.

На третьей строчке - спикер ямальского парламента, бывший глава Приуральского района 50-летний Сергей Ямкин, который указал доход в размере 28,7 млн рублей. За год заработок парламентария увеличился на 1,4 млн рублей, в его собственности три земельных участка общей площадью более 3 тыс. кв. м, дом площадью 294,4 кв. м, автомобиль Nissan Patrol, снегоход, моторная лодка, катер и автоприцеп. Более 10 млн рублей заработали еще пять руководителей.

Топ-3 спикеров парламентов с самым скромным доходом возглавляет председатель парламента Северной Осетии Алексей Мачнев - за 2018 год он заработал 1,278 млн рублей. В собственности у Мачнева квартира площадью 60,3 кв. м, земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м и гараж. Еще одна квартира площадью 101 кв. м - в собственности у супруги, которая заработала порядка 700 тыс. рублей. Мачнев возглавляет парламент уже второй созыв подряд, до этого с 2008 года он работал главным федеральным инспектором по республике.

Немногим больше своего коллеги - 1 млн 356 тыс. рублей - заработал в прошлом году председатель Народного хурала (парламента) Калмыкии, экс-председатель правительства республики Анатолий Козачко. Уровень его дохода с прошлого года почти не изменился. Третьим спикером с самым скромным доходом - около 1,5 млн рублей - является председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова, которая более 20 лет работала в высшем законодательном органе республики, в том числе занимала различные руководящие должности в аппарате парламента.

Согласно анализу деклараций, у шести парламентариев доходы в пределах 2 млн рублей, у 28 - от 3 млн до 5 млн рублей, еще у 37 - свыше 5 млн рублей. Более 10 млн рублей заработали еще пять руководителей (к указанным в топе выше).

Доходы в динамике

Рост доходов за 2018 год к уровню 2017 года отмечается более чем у половины спикеров заксобраний. Значительно - на три и более миллионов - увеличили доходы главы парламентов Сахалинской области, Алтайского края, Дагестана и Архангельской области. Почти на 5 млн больше заработал председатель регионального парламента Тверской области, бывший замруководителя аппарата губернатора Тверской области Сергей Голубев, его доход за 2018 год превысил 8,4 млн рублей.

Сократились доходы у порядка 30 глав парламентов. Так, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов не досчитался порядка 15 млн рублей, его доход уменьшился с 22 млн рублей в 2017 году до 6,8 млн рублей в 2018 году. До начала политической карьеры Константинов возглавлял строительную фирму "Консоль ЛТД", а также девять лет руководил строительной корпорацией "Укрросбуд". Более чем на 3 млн рублей сократились доходы у глав парламентов Красноярского края (минус 5 млн рублей), Калужской области (минус 3 млн рублей), Чечни (минус 3,1 млн рублей) и Адыгеи (минус 3,6 млн рублей).

Дом, который построил…

Одним из самых просторных домов, площадь которого составляет 606 кв. м, владеет 72-летний спикер заксобрания Омской области Владимир Варнавский, который за свою карьеру успел поработать фрезеровщиком и мастером радиозавода, секретарем обкома КПСС, замглавы администрации Омской области и членом Совета Федерации. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин среди прочей недвижимости задекларировал квартиру площадью 520,8 кв. м, которой он владеет вместе с супругой.

У председателя законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, который работал во всех шести созывах заксобрания, а также в течение года занимал пост замгубернатора, в собственности имеется квартира в Болгарии площадью 65,5 кв. м, а председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов, бывший замглавы администрации Нарьян-Мара, владеет земельным участком (1,7 тыс. кв. м) и домом (224 кв. м) в Белоруссии. Среди глав парламентов есть обладатель 192,2 га земли - это председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, до избрания председателем облдумы он входил в состав Госдумы пятого созыва, а еще ранее занимал посты первого заместителя главы администрации Рязани по социально-экономическому развитию и заместителя главы администрации по муниципальной собственности.

Особые предпочтения главы заксобраний отдают автомобилям марки Toyota, также популярны машины марок BMW, Lexus, Mercedes и Nissan. У спикера Госсобрания Республики Алтай, помимо автомобиля Toyota Land Cruiser, в декларации указан трактор. Мотоциклы имеются у главы Народного собрания Республики Дагестан и его коллеги из Иркутской области, снегоходы - у глав парламентов Магаданской, Липецкой, Нижегородской и Саратовской областей, а также Алтайского края, снегоболотоход - у главы заксобрания Калужской области.

В арсенале техники у главы Госсовета Татарстана значатся раритетные "Победа" 1954 года выпуска и "Волга" 1963 года выпуска, ГАЗ 2411 "Волга" имеется также у председателя заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, а у спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова - раритетный "Запорожец".

Ряд парламентариев не имеют транспортных средства вовсе. Среди них - председатель регионального парламента Тверской области Сергей Голубев, доход которого за 2018 год превысил 8,4 млн рублей. "У главы заксобрания Тверской области даже машины своей нет, и он ходит пешком, поскольку принципиально выступает против использования автотранспорта", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального парламента.