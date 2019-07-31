Посольство России: британские СМИ избирательно освещают разгоны митингов

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Британские СМИ руководствуются избирательным принципом при освещении разгонов несанкционированных митингов за рубежом, а если подобные действия происходят в их собственной стране, то это не приводит к нападкам на власти Соединенного Королевства со стороны зарубежной прессы. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, комментируя ситуацию вокруг того пристального внимания, которое британские СМИ уделяют действиям российских правоохранительных органов при пресечении несанкционированных митингов.

"Случаи разгона в Великобритании несанкционированных митингов не становятся поводом для нападок со стороны иностранных СМИ на власти и правоохранительные органы страны. К сожалению, британские издания по-прежнему весьма избирательны и при освещении этих событий в мире. Последний пример - практически полное молчание о жестком подавлении протестов "желтых жилетов" во Франции, где, по отдельным оценкам, были убиты более 10 человек и сотни получили ранения, в то время как события в Гонконге уже много дней не сходят со страниц газет", - сказал российский дипломат.

По словам пресс-секретаря посольства, в российском дипломатическом представительстве не сомневаются в профессионализме стражей порядка Соединенного Королевства, которые "честно и добросовестно выполняют свой долг по защите правопорядка на улицах британских городов" и выполняют свою непростую работу в полном соответствии с национальным законодательством. "Очевидно и то, что они накопили богатый опыт противодействия незаконным массовым мероприятиям, которые стали здесь неотъемлемой частью так называемого демократического процесса. При этом британские полицейские, которые наделены широкими правами на применение силы, могут еще и похвастаться солидным арсеналом спецсредств для разгона демонстрантов, которые были, например, использованы во время протестов 2014-2016 годов", - заметил сотрудник посольства.

Он также добавил, что участники беспорядков в Великобритании немедленно несут уголовную ответственность, а за организацию таких действий можно получить до 10 лет тюрьмы. Дипломат напомнил, что большое число демонстрантов британские власти привлекали к ответственности уже после протестных акций на основании информации, полученной с камер видеонаблюдения.

События в Москве

СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) после проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москвы. Оно стало четвертым уголовным делом, возбужденным по факту митинга. Ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, накануне проведения митинга организаторы размещали в интернете призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на ряде улиц. Санкция ст. 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.