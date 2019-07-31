Путин и Трамп провели телефонные переговоры

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - пресс-служба Кремля.

Трамп предложил Путину содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири - пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил Трампа за предложение помощи в борьбе с пожарами, при необходимости РФ им воспользуется - пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал Трампа, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами - пресс-служба Кремля.

Путин оценил предложение помощи Трампа как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения России и США - пресс-служба Кремля.

Президенты РФ и США договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах - пресс-служба Кремля.

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