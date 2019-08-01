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Медведев назначил Екатерину Осадчую директором департамента пресс-службы правительства

На этом посту она сменила Михаила Бубена

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Екатерину Осадчую директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Назначить Осадчую Екатерину Александровну директором департамента пресс-службы и информации правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

На этом посту Осадчая сменила Михаила Бубена.

Последнее место работы Осадчей - директор по связям с общественностью в Инвестиционной компании "Роквелл Капитал". До этого была директором департамента внешних коммуникаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (ранее Министерство связи и массовых коммуникаций РФ).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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