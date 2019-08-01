Рябков заявил, что Россия ни о чем закулисно не договаривается с венесуэльскими сторонами

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Москва не ведет скрытую повестку дня по Венесуэле, ни о чем закулисно не договаривается ни с правительством, ни с оппозицией республики. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы эпизодически обмениваемся информацией с представителями оппозиционных кругов [Венесуэлы], законное правительство в Каркасе знает об этом, - сообщил высокопоставленный дипломат. - У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чем ни с кем не договариваемся".

По его словам, Россия старается помочь достижению процесса при посредничестве Норвегии, который был начат в Осло и продолжается на Барбадосе.

"Видим в этом определенный шанс, тем более что и правительство, и оппозиция [Венесуэлы] демонстрируют заинтересованность в продолжении такого диалога", - отметил Рябков.

"Сейчас главное - не допустить срыва, не дать возможность тем силам, которым претит сама идея диалога и которые сделали ставку на противозаконное смещение легитимной власти в Каркасе, реализовать вот эти идеи, - подчеркнул замминистра. - К сожалению, таких настроений предостаточно и в Латинской Америке, и в США. Считаем, что это крайне безответственная линия и говорим об этом прямо. Эти сигналы мы доводили в том числе в ходе соответствующих обменов с представителями оппозиционных сил в Венесуэле".