МИД России рассказал о подвижках в вопросе с визами для американских учителей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Есть подвижки в ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Есть подвижки, достигнутые на основе взаимности. При этом мы выступаем за полноценное урегулирование этого вопроса", - пояснили в департаменте, комментируя информацию Bloomberg о том, что Россия выдаст визы нескольким учителям Англо-американской школы.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. В МИД РФ эти сообщения назвали откровенной ложью, так как преподаватели направлялись в Россию с дипломатическими паспортами, при этом школа работает как коммерческое предприятие. В дипведомстве подчеркнули, что Москва в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров, чтобы привести в соответствие статус школы и решить все возникшие вопросы на основе взаимности.