Более 1 тыс. кандидатов зарегистрировали на выборы муниципальных депутатов в Подмосковье

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 1,1 тыс. кандидатов зарегистрировали на выборы в советы депутатов муниципальных образований Московской области, отказано в регистрации 74 кандидатам. Об этом в ходе заседания избирательной комиссии Московской области в четверг сообщил председатель избиркома Илья Березкин.

"Всего зарегистрировано на сегодняшний день 1174 кандидата, 163 кандидата в порядке самовыдвижения, 1011 кандидатов - от политических партий. Что касается отказов - отказано 74 кандидатам, из них 40 - самовыдвиженцы, оставшиеся 34 - от политических партий", - сказал Березкин.

Он пояснил, что одной из причин отказа в регистрации кандидатов является недобросовестная работа при подготовке документов. Так, чаще всего отказы были связаны с предоставлением кандидатами несуществующих или неполных сведений.

"В единый день голосования у нас будут проходить выборы в 31 муниципалитете, будут избираться советы депутатов. Напомню, что 27 советов депутатов - это основные выборы, четыре муниципалитета у нас выборы проводят дополнительные. В общей сложности на сегодняшний день у нас выдвинуто 2930 кандидатов. В порядке самовыдвижения у нас выдвинуто 509 человек, от политических партий - 2421 кандидат. Таким образом, у нас будут замещаться 584 мандата", - добавил Березкин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Мособлизбиркома, регистрация кандидатов будет завершена 6 августа.

Выборы в советы депутатов муниципальных образований Московской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.