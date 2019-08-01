Избирком Орловской области зарегистрировал восемь кандидатов на довыборы в Госдуму

ОРЕЛ, 1 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала восемь кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму, одному кандидату - самовыдвиженцу Марине Прокофьевой - в регистрации отказано, сообщили в четверг ТАСС в региональном избиркоме.

"Избирательной комиссией Орловской области принято решение отказать в регистрации Марине Михайловне Прокофьевой. Она в установленный срок не предоставила в избирком необходимые документы. Восемь человек зарегистрированы", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, избирком зарегистрировал кандидатами от КПРФ Ивана Дынковича, от "Коммунистов России" - Михаила Орлова, от ЛДПР - координатора орловского регионального отделения партии Романа Неверова, от "Яблока" - Валерия Чудо, от "Единой России" - Ольгу Пилипенко, справоросса Руслана Перелыгина, от Партии пенсионеров за социальную справедливость - Олега Тимохина и от "Родины" - Сергея Кузнецова.

Мандат в нижней палате парламента освободился после смерти Николая Ковалева, который с 1999 года являлся депутатом Госдумы нескольких созывов.