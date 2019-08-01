Карасин обсудил с послом Белоруссии итоги Форума регионов двух стран

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко в ходе встречи в четверг обсудили результаты Форума регионов двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте итогов состоявшегося в Санкт-Петербурге 16-18 июля VI Форума регионов России и Белоруссии с участием глав обоих государств", - отметили в дипведомстве.

Первый форум состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, потом снова в белорусской столице, а далее в Москве и Могилеве. Тема прошедшего в Петербурге мероприятия - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.