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Медведев прибыл на Сахалин

Рабочий график премьера предполагает встречу в Южно-Сахалинске с врио губернатора региона Валерием Лимаренко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск. В рамках дальневосточного турне глава кабинета министров 1-2 августа совершает рабочую поездку по Сахалинской области.

Рабочий график Медведева предполагает встречу в Южно-Сахалинске с врио губернатора региона Валерием Лимаренко.

"2 августа в Сахалинской области Медведев осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона и проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке", - уточняется в сообщении пресс-службы кабмина.

В поездке по Дальнему Востоку премьер-министра сопровождают вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы регионов округа.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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