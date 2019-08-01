Медведев прибыл на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск. В рамках дальневосточного турне глава кабинета министров 1-2 августа совершает рабочую поездку по Сахалинской области.

Рабочий график Медведева предполагает встречу в Южно-Сахалинске с врио губернатора региона Валерием Лимаренко.

"2 августа в Сахалинской области Медведев осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона и проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке", - уточняется в сообщении пресс-службы кабмина.

В поездке по Дальнему Востоку премьер-министра сопровождают вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы регионов округа.