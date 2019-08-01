Жеребьевку эфирного времени между кандидатами в депутаты Мосгордумы проведут 2 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Жеребьевка эфирного времени на телеканалах и радиостанциях и помещений для встреч с избирателями между кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва состоится 2 августа. Об этом сообщил в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут на заседании комиссии.

"В связи с завершением регистрации кандидатов на этих выборах нам необходимо провести жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени, которое предоставляется на городских телеканалах и радиостанциях, и жеребьевку предоставления кандидатам помещений для проведения встреч с избирателями. Это традиционное решение для федеральных и региональных выборов. Предлагается провести жеребьевки в зале заседаний Мосгоризбиркома завтра в 10:00", - сказал Реут.

Он добавил, что мероприятие проводится публично в присутствии кандидатов, их представителей и журналистов.

"Два телеканала - "Москва 24" и "Москва Доверие", - а также радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы" обязаны кандидатам, зарегистрированным депутатами Московской городской думы, предоставлять бесплатное эфирное время. В соответствии с законом предвыборная агитация на этих ресурсах начинается с 12 августа. Эфирное время должно быть предоставлено в равном объеме всем зарегистрированным кандидатам", - сказал Реут.

Он уточнил, что в ходе жеребьевки будет принято решение, какие избирательные округа в какое время и какой день выходят в эфир на тех или иных телеканалах и радиостанциях. Затем на основе результатов жеребьевки окружные избирательные комиссии определят очередность выхода в эфир агитационных роликов кандидатов, которые зарегистрированы по соответствующему округу - не позднее 5 августа.

"Редакции теле- и радиоканалов предлагают предоставить каждому кандидату возможность разместить свой агитационный видео- или аудиоматериал - три раза по одной минуте. Общий объем эфирного времени, который будет предоставлен кандидатам, редакции предлагают больший, чем предусмотрено законом, - почти 700 минут вместо 600 установленных", - сказал Реут.

Выборы в Мосгордуму

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

В новость были внесены изменения (14:29 мск) — добавлены подробности по тексту.