Зюганов назвал протесты в Москве проявлениями "оранжевой проказы"

"То, что вы видели, - это оскал оранжевой проказы, которая является главной бедой последних тридцати лет. Не поддавайтесь, категорически не поддавайтесь. Формируйте свое народно-патриотическое движение, сплачивайтесь вокруг сил, которые страну любят, понимают и в состоянии не отдавать на откуп", - обратился он в четверг к молодым участникам форума "Территория смыслов". По мнению политика, произошедшее в Москве - это реализация "американского сценария" с использованием недовольства, в первую очередь молодежи, в политических целях.

"У нас сейчас объявилась та опасность, которая еще вчера не видна была, - оранжевая проказа, которая поразила и Грузию, и Украину, и Прибалтику, и целый ряд других стран, проявилась и на московских улицах", - продолжил свою мысль политик позже в общении с журналистами. "Те же кукловоды, которые в 90-е годы душили страну, обещая перестройку, обновленный социализм, рынок, свободу, а на самом деле разворовали и убили 80 тыс. предприятий и обескровили страну до такой степени, что она полезла в долги по всем статьям, снова вылезли, не сообразуясь ни с чем", - добавил Зюганов. По словам лидера коммунистов, выводы при этом необходимо сделать и власти, которая сегодня "не желает вести нормальный диалог".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны заявил о недопустимости насильственных протестов. По его мнению, митинги с соблюдением законов могут проводиться, но в случае нарушений "власть должна принимать более жесткие и решительные меры".

"Провести можно, но перекрывать дороги, бунтовать, нападать на полицию, изображать, что кровь пролилась, когда они сами создавали опасные ситуации, - это недопустимо", - сказал глава либерал-демократов журналистам, подчеркнув при этом, что в России "не будет "майдана", как в Киеве". В то же время, заметил политик, организаторы беспорядков оказывают влияние на подростков. "Они любопытные, они думают, что это хорошо - быть революционером, кого-то ударить, может, даже убить. Это опасно, это то, что мешает развиваться государству и обществу", - добавил Жириновский.

Оппозиционных политиков, организующих незаконные акции, лидер ЛДПР обвинил в сотрудничестве с западными странами и НАТО. "Их выступления направлены на одно - попытаться устроить еще одну революцию", - добавил он.

27 июля в Москве сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.

Новость обновлена (15:45 мск) - добавлен комментарий Жириновского