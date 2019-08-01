Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб пяти незарегистрированным кандидатам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий отказать в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС в четверг из зала заседаний столичного избиркома.

Ранее рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий выслушала заявления вышеуказанных кандидатов и приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить их жалобы на отказ в регистрации без удовлетворения. При этом каждому кандидату были "зачтены" подписи избирателей, которые были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных для проверки через базы МВД. Также подписи, ранее забракованные из-за опечаток и помарок в подписных листах, были признаны достоверными.

Тем не менее количество недействительных подписей у Гудкова, Кульнева, Соловьева, Шагиахметовой и Шарагатовой превышает допустимые законодательством 10%, что является основанием для отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.