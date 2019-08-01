МИД РФ: события в зоне Персидского залива могут привести к военному столкновению

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия с тревогой относится к нарастанию конфликта в зоне Персидского залива, который может привести к возникновению масштабного военного столкновения. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с тревогой воспринимаем существенное нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, - подчеркнула она. - Развитие событий движется к опасной черте и чревато рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения".

По ее словам, США специально взвинчивают ситуацию, в том числе организованный, по сути, пиратский захват танкера с иранской нефтью Grace 1 в Гибралтаре, для усиления своего присутствия в зоне Персидского залива под предлогом обеспечения свободы мореплавания.