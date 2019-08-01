МИД РФ: участие Ливана и Ирака в астанинском формате по Сирии способствует урегулированию

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Присоединение Ливана и Ирака к астанинскому формату по Сирии в качестве наблюдателей позволит решить ряд насущных вопросов и внесет положительный вклад в урегулирование. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодня впервые к астанинскому формату присоединились ливанские и иракские наблюдатели. Мы рассчитываем, что подключение новых арабских наблюдателей повысит уровень вовлеченности соседей Сирии в процесс урегулирования и позволит более предметно обсудить такие насущные вопросы, как возвращение сирийских беженцев, налаживание торгово-экономических связей, нормализация отношений Дамаска с арабскими партнерами", - сказала она.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии проходит 1-2 августа в Нур-Султане. В ней участвуют делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры также приглашены высокие представители ООН, Иордании.