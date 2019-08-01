Путин пригласил Лукашенко на торжества 9 мая 2020 года в Москве

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в Москве в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил в четверг посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время памятной церемонии по случаю Дня памяти жертв Первой мировой войны.

"Президент России Владимир Владимирович Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Мезенцев, который принимает участие в митинге и литургии на Минском мемориальном воинском кладбище, где захоронены павшие во время Первой мировой войны.

По его словам, уважение к истории Первой мировой войны, истории подвига солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на белорусской земле особо почитаются, "за это мы все говорим "спасибо" руководству Беларуси".