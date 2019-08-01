Захарова назвала законопроект о санкциях по "Северному потоку - 2" новым витком русофобии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Законопроект комитета Сената США о введении санкций в отношении фирм, задействованных в строительстве проекта газопровода "Северный поток - 2", является очередным витком русофобской кампании. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США, - сказала дипломат, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать инициативу. - Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать".

По ее словам, с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы более 70 раз. "Но ни та администрация США, ни эта ничего не добилась. Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает, - подчеркнула дипломат. - И США ничего не смогут с этим сделать".

"Это же касается и сооружения "Северного потока - 2". Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту, - отметила Захарова. - Это показатель собственного бессилия и невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют. Не думаю, что нам стоит на это реагировать каждый раз".

Вашингтон неоднократно открыто выступал против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимал активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие специалисты указывают, что США пытаются таким образом "продавить" поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.