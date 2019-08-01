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Захарова назвала законопроект о санкциях по "Северному потоку - 2" новым витком русофобии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Конгрессе США обсуждают разные вопросы и трудно сказать, какие будут решения
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Карпухин/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Законопроект комитета Сената США о введении санкций в отношении фирм, задействованных в строительстве проекта газопровода "Северный поток - 2", является очередным витком русофобской кампании. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США, - сказала дипломат, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать инициативу. - Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать".

По ее словам, с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы более 70 раз. "Но ни та администрация США, ни эта ничего не добилась. Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает, - подчеркнула дипломат. - И США ничего не смогут с этим сделать".

"Это же касается и сооружения "Северного потока - 2". Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту, - отметила Захарова. - Это показатель собственного бессилия и невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют. Не думаю, что нам стоит на это реагировать каждый раз".

Вашингтон неоднократно открыто выступал против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимал активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие специалисты указывают, что США пытаются таким образом "продавить" поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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