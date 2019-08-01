Захарова проведет брифинг на площадке форума "Территория смыслов"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следующий брифинг МИД РФ для российских и иностранных журналистов пройдет 9 августа в Солнечногорске на площадке форума "Территория смыслов". Об этом заявила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Наша задача познакомить вас с некоторыми интересными форумами, которые проходят в России, - сказала она обращаясь к журналистам. - Поэтому наш следующий брифинг пройдет 9 августа в пятницу в одном из российских регионов. Мы тут поняли, что почему-то обошли вниманием такой регион, как Московская область. Так что мы с вами встретимся в городе Солнечногорске, где с 5 июля по 20 августа проходит всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов", - сказал она.

"Это уникальная творческая мастерская и коммуникационная площадка, предоставляющая молодым людям со всей страны [возможность] раскрыть свой творческий потенциал, найти применение в прикладных сферах нашей жизни и представить собственные наработки и увидеть наработки других", - добавила Захарова.

Это не первый выездной брифинг российского внешнеполитического ведомства. Так Департамент информации и печати МИД России проводил такой формат мероприятия для журналистов во Владивостоке, Керчи, Коктебеле, Калининграде, Санкт-Петербурге, Самаре, Севастополе, Сочи, Ялте.