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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Захарова: посольство РФ в Иране следит за ситуацией с задержанными российскими моряками

Представитель МИД РФ пообещала, что иранским властям "было транслировано обращение, как можно скорее урегулировать ситуацию"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российское диппредставительство в Тегеране держит на контроле ситуацию с тремя россиянами, задержанными в составе команды британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Главное

Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Иране на регулярной основе держит на контроле вопрос с тремя российскими гражданами из числа членов экипажа британского танкера, который стоит на якоре в иранском порту Бендер-Аббас. 26 июля дипломатам посольства России в Иране разрешили встретиться с ними, состояние здоровья моряков хорошее, жалоб нет, продовольствие и медикаменты в достатке, - отметила она. - Властям Ирана было транслировано обращение, как можно скорее урегулировать ситуацию вокруг граждан России с тем, чтобы они могли вернуться домой. Мы будем энергично продолжать решать эту задачу", - сказала Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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