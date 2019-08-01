Захарова: посольство РФ в Иране следит за ситуацией с задержанными российскими моряками

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российское диппредставительство в Тегеране держит на контроле ситуацию с тремя россиянами, задержанными в составе команды британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Иране на регулярной основе держит на контроле вопрос с тремя российскими гражданами из числа членов экипажа британского танкера, который стоит на якоре в иранском порту Бендер-Аббас. 26 июля дипломатам посольства России в Иране разрешили встретиться с ними, состояние здоровья моряков хорошее, жалоб нет, продовольствие и медикаменты в достатке, - отметила она. - Властям Ирана было транслировано обращение, как можно скорее урегулировать ситуацию вокруг граждан России с тем, чтобы они могли вернуться домой. Мы будем энергично продолжать решать эту задачу", - сказала Захарова.