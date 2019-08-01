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Захарова: Великобритания взяла новую высоту в антироссийской политике

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала сообщения СМИ о создании Лондоном войсковых подразделений для наступательных действий в информационном пространстве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Карпухин/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Великобритания, декларируя намерения манипулировать информацией в киберсфере, в том числе для отражения мнимых угроз со стороны России, взяла новую высоту в своей антироссийской политике. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения британских СМИ о создании Лондоном специальных войсковых подразделений для осуществления наступательных военных действий в информационном пространстве.

"Речь идет, в частности, о газете The Daily Telegraph. В качестве обоснования этих мер приводится необходимость отражения в том числе мнимых угроз со стороны России, - сказала Захарова. - Вот, например, Times прямым текстом сообщает, что данные подразделения будут "проводить кибератаки и распространять дезинформацию".

По словам дипломата, это "не просто взятие очередной высоты в антироссийской политике Великобритании, но и фактическое признание агрессивных намерений официального Лондона в цифровой среде".

"Особая ирония состоит в том, что не прошло и месяца с момента организации британским внешнеполитическим ведомством так называемой глобальной конференции по свободе СМИ, как британские же власти обнажили свои истинные намерения, а именно - манипулировать информацией в военно-политических целях, в том числе в киберсреде", - заключила она.

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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